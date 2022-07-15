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Війна не обвалила ціни на квартири. Як за півроку змінилася вартість житла в України

В новобудовах вартість квадратного метру зросла на 11% (фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Ринок купівлі-продажу житла поступово відновлюється. Але, всупереч очікуванням та прогнозам, ціни на квартири не падають, а, навпаки, зростають. Це підтверджує аналіз вартості квадратного метру житла за останні півроку в різних регіонах України.

Де зараз можна вигідно придбати квартиру розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

Як зросли ціни

У порівнянні з початком року, вартість квадратного метру на вторинному ринку зросла на 8%, а на первинному — на 11%.

Якщо в січні середні ціни на вторинці по Україні були на рівні 17 640 грн/кв.м, то в липні цей показник уже 19 070 грн/кв.м.

Що до квартир у новобудовах, то в середньому квадратний метр зараз обійдеться у 25 460 грн, а це на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни.

Від чого залежить ціна

На фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: локація, інфраструктура, поверх, планування, оздоблення та інше. Так, наприклад, у мебльованому помешканні на вторинці середня ціна квадратного метру становить 24 340 грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 780 грн.

Щодо оздоблення, то квадратний метр у вторинному житловому фонді з сучасним ремонтом коштуватиме в середньому 27 000 грн, у квартирі з косметичним ремонтом — 21 880 грн.Фото pixabay.com

На первинному ринку вартість квадратного метру в оселі з дизайнерським ремонтом обійдеться в середньому у 36 370 грн, з бюджетним ремонтом — у 26 690 грн, а в стані під чистову обробку — в 25 840 грн. Найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первиному ринку буде авторський проект — 36 550 грн/кв.м та 53 120 грн/кв.м відповідно.

Якщо порівнювати ціни в залежності від поверховості, то квадратний метр на першому-другому поверхах у вторинному житловому фонді в середньому коштує 22 280 грн, а от в новобудові цінник уже в 1,3 рази вищий — 30 760 грн. Схожа різниця в ціні й на помешкання на 3-8 поверхах — 23 520 грн/кв.м та 30 560 грн/кв.м відповідно.

Найдорожчі та найдешевші регіони України

Трійка найдешевших регіонів за вартістю квадратного метру в новобудовах станом на липень виглядає так:

  • Івано-Франківська область — 17 830 грн/кв.м;
  • Хмельницька область — 18 830 грн/кв.м;
  • Сумська область — 19 600 грн/кв.м.

Найвищими є ціни за кв.м у новобудовах:

  • Київщини — 30 460 грн/кв.м;
  • Дніпропетровщини — 33 640 грн/кв.м.
  • Львівщини — 33 590 грн/кв.м;

На вторинному ринку найвигідніша ціна за квадратний метр у таких регіонах:

  • Сумщина — 13 000 грн/кв.м;
  • Дніпропетровщина — 16 360 грн/кв.м;
  • Івано-Франківщина — 16 410 грн/кв.м.

Найдорожчі регіони за вартістю житла на вторинному ринку:

  • Київська область — 34 740 грн/кв.м;
  • Львівська область — 27 460 грн/кв.м;
  • Вінницька область — 24 750 грн/кв.м;
  • Чернівецька область — 24 600 грн/кв.м.

Раніше ми розповідали які п'ять факторів вплинуть на ціну нерухомості найближчим часом.

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