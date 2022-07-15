Війна не обвалила ціни на квартири. Як за півроку змінилася вартість житла в України

Ринок купівлі-продажу житла поступово відновлюється. Але, всупереч очікуванням та прогнозам, ціни на квартири не падають, а, навпаки, зростають. Це підтверджує аналіз вартості квадратного метру житла за останні півроку в різних регіонах України.
Де зараз можна вигідно придбати квартиру розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.
У порівнянні з початком року, вартість квадратного метру на вторинному ринку зросла на 8%, а на первинному — на 11%.
Якщо в січні середні ціни на вторинці по Україні були на рівні 17 640 грн/кв.м, то в липні цей показник уже 19 070 грн/кв.м.
Що до квартир у новобудовах, то в середньому квадратний метр зараз обійдеться у 25 460 грн, а це на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни.
На фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: локація, інфраструктура, поверх, планування, оздоблення та інше. Так, наприклад, у мебльованому помешканні на вторинці середня ціна квадратного метру становить 24 340 грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 780 грн.
Щодо оздоблення, то квадратний метр у вторинному житловому фонді з сучасним ремонтом коштуватиме в середньому 27 000 грн, у квартирі з косметичним ремонтом — 21 880 грн.
На первинному ринку вартість квадратного метру в оселі з дизайнерським ремонтом обійдеться в середньому у 36 370 грн, з бюджетним ремонтом — у 26 690 грн, а в стані під чистову обробку — в 25 840 грн. Найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первиному ринку буде авторський проект — 36 550 грн/кв.м та 53 120 грн/кв.м відповідно.
Якщо порівнювати ціни в залежності від поверховості, то квадратний метр на першому-другому поверхах у вторинному житловому фонді в середньому коштує 22 280 грн, а от в новобудові цінник уже в 1,3 рази вищий — 30 760 грн. Схожа різниця в ціні й на помешкання на 3-8 поверхах — 23 520 грн/кв.м та 30 560 грн/кв.м відповідно.
Трійка найдешевших регіонів за вартістю квадратного метру в новобудовах станом на липень виглядає так:
Найвищими є ціни за кв.м у новобудовах:
На вторинному ринку найвигідніша ціна за квадратний метр у таких регіонах:
Найдорожчі регіони за вартістю житла на вторинному ринку:
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