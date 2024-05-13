Воины ВСУ прочесывают застройку Волчанска. Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

В военном командовании обновили данные об оперативной информации на 23:00 13 мая.

Атака противника

Всего враг нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2,5 тысяч обстрелов позиций ВСУ.

Какая ситуация на фронте

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

На Харьковском направлении подразделения ВСУ отразили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (РФ) - Волчанск, Шебекино (РФ) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрелечья - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы.

Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

Вражеские потери здесь составляют 164 человека и 25 единиц техники.

На Купянском направлении войска ВСУ отразили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Крахмальное – Берестово, Коломыйчиха – Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площадка - Макеевка. В ходе боев потери позиций не допущены, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшилось тактическое положение войск ЗСУ.

На направлениях Ковалевка - Новоегоровка и Кисловка - Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 1 атаку противника в направлении Червонопоповка - Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.

На Северском направлении подразделения ВСУ отразили 15 атак противника на направлениях Лисичанск - Белогоровка, Новодружеск - Белогоровка, Веселое - Верхнекамянское, Золотаровка - Верхнекамянское, Веселое - Раздолевка, Николаевка - Спорное. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущен.

На Краматорском направлении воины ВСУ отразили 35 атак противника на направлениях Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клещиевка, Одрадовка - Клищиевка.

Потери позиций не допущены, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

На Покровском направлении Силы обороны отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Очеретино - Евгеньевка, Очеретино - Калиново, Архангельское - Новоалександровка.

" Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было произведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым влиянием противника ", - передали в Генштабе.

На направлениях Соловьево - Сокол, Очеретино - Соловьево, Очеретино - Евгеньевка, Семеновка – Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Пески - Нетайлово потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках в пределах направления подразделениями ВСУ улучшено тактическое положение.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Славное - Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потери позиций не допущены.

На Времивском направлении войска ВСУ отразили 11 атак противника на направлениях Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское, Володино - Старомайорское. Несмотря на давление врага, потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника в направлении Олешковские Пески - Крынки.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери врага

В течение текущих суток российские оккупанты потеряли более 800 человек личного состава.

Украинские защитники ликвидировали и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Попытка наступления РФ в Харьковской области

Напомним, российские оккупанты уже несколько дней не прекращают своих попыток продвинуться на севере Харьковской области, там продолжаются активные боевые действия. В частности, противник пытается продвинуться к Волчанску недалеко от границы.

Ранее 13 мая Генштаб ВСУ информировали о том, что российские оккупанты продолжают попытки своего наступления в Харьковской области, закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции.