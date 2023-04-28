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Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)

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Бахмут, Пятница 28 апреля 2023 09:25
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео) Фото: ССО показали, как выполняют боевое задание в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военные Сил специальных операций ВСУ продолжают стоять на обороне Бахмута. Защитники показали, как выполняют одну из боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Воины показали уличные бои в городе-крепости. Видео снято операторами группы специального назначения при выполнении боевых заданий.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.

По его словам, украинские войска в Бахмуте не только обороняются, но и атакуют.

При этом представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отмечает, что Бахмут почти не пригоден для жизни, а гражданских трудно вывезти из города.

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Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
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