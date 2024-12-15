Воины Нацгвардии теперь могут перевестись через "Армию+", следующие - пограничники

"Сегодня - новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+": теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что на первом этапе переводы для воинов Нацгвардии открыты непосредственно внутри Нацгвардии. Однако есть задача добавить также возможность переводов между подразделениями Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

"В ближайшее время в "Армию+" будут добавлены еще подразделения наших пограничников", - анонсировал президент.

Зеленский также проинформировал, что по состоянию на сегодня уже есть 3607 положительных решений по переводам для воинов ВСУ.

"Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших Нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", - резюмировал глава государства.