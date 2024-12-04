Волки в Европе больше не будут "строго охраняться": что это значит

В 2025 году волки больше не будут "строго охраняться" в Европе. В частности, это изменение придаст дополнительную гибкость в управлении местными популяциями волков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

С 7 марта 2025 года волки потеряют статус "строго охраняемых". Изменения вступят в силу, если, по меньшей мере, треть из 46 государств-членов Совета Европы не выступит против.

До сих пор волки были защищены от преднамеренной охоты или отлова, если они не представляли серьезной угрозы для скота или безопасности людей.

Согласно Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания, статус волков будет снижен до "защищенных". В частности, из-за их растущей численности и влияния на сельское хозяйство и животноводство.

Европейская комиссия предложила это изменение еще в прошлом году, но группы защитников окружающей среды ее осудили. Однако 3 декабря 2024 года большинство европейских стран все же приняли это предложение. Поскольку рост волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами.

"Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после голосования.

В то же время, Международный фонд защиты животных и другие группы вновь осудили это решение.

"Сегодняшнее решение является опасным шагом назад для биоразнообразия и создает тревожный прецедент для сохранения дикой природы в Европе", - заявила группа защиты животных.