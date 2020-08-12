Вовк та інші оголошені в розшук судді знаходятся на робочих місцях, - ОАСК

Оголошені в розшук голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та інші судді знаходяться на робочих місцях. Раніше в розшук їх оголосило Національне антикорупційне бюро.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що Вовк, його заступник і ще троє суддів знаходяться на робочих місцях і продовжують виконувати свої службові обов'язки. Крім того, підкреслюється, що ті працівники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, були присутні на них.

"Що стосується інших суддів ОАСК, зазначених у повідомленні на сайті НАБУ, то вони досі в установленому законом порядку не отримували жодних повідомлень про підозру у вчиненні злочину, за який вони оголошені в розшук, як і повісток про їх виклик", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, НАБУ інкримінує суддям захоплення влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, в липні Вовку, його заступнику, п'яти суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюку повідомили про підозру у винесенні замовних рішень і спробі захоплення судової влади.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав генпрокурора Ірину Венедиктову забрати цю справу у НАБУ.