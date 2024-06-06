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В Волчанске ВСУ взяли в плен штурмовую группу оккупантов (видео)

Фото: группа российских оккупантов, шедших на штурм ВСУ в Волчанске, попала в плен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Волчанске Харьковской области украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского.

"В ходе молниеносной контратаки морпехов-Белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков", - говорится в сообщении.

Не первый случай

Украинские военные не впервые берут в плен российскх оккупантов. Например, недавно пограничники в Донецкой области взяли в плен россиянина, который был переодет в форму ВСУ.

Кроме того, в мае бойцы ССО в Харьковской области смогли штурмом взять под свой контроль дом, в котором были россияне. Некоторых оккупантов захватили в плен.

Напомним, 31 мая Украина вернула из российского плена 75 человек. Среди них - 71 военнослужащий.

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