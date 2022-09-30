В Волчанске задержали соратника оккупантов, известного в криминальных кругах

Следствие установило, что 45-летний мужчина, которого знают по прозвищу "Чиж", с начала войны перешел на сторону России. В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего мэра Волчанска.

Кроме того, коллаборант "слил" оккупантам фамилии и адреса правоохранителей, проживающих в городе. Он снабжал россиян топливом, продуктами, строительными материалами и т.п.

Также "Чиж" вместе с врагами поднял российский флаг в центре Волчанска.

Еще в мае СБУ собрала достаточно доказательств против предателя (ч. 2 ст. 111 УКУ). Тогда же он был объявлен в розыск.

После освобождения Волчанска "Чижа" задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненный срок с конфискацией имущества.

Фото: в Волчанске задержали соратника оккупантов (t.me/SBUk)