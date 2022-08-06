На сході війська РФ наступають на двох напрямках, на півдні перейшли до оборони, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості.

На Харківському напрямку війська РФ обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатине, Петрівки та Замулівки, завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова.

Повітряну розвідку окупанти вели в районах населених пунктів Лісове, розсадник, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.

На Слов'янському напрямку обстріляв з артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали райони спірного та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина, також завдав авіаударів поблизу Зайцева, Соледара, Бахмута та Берестового.

Війська противника вели наступальні бої в напрямках Яковлівка – Вершина і Кодема-Зайцеве, успіху не мали і були змушені відійти. У напрямку до Бахмута також тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського та Водяного. Авіаційні удари окупанти завдавали біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Також була завдана спроба наступу, успіху не мали і відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані ворожі обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко, Новоданилівка, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай та Степове. Війська РФ завдали авіаційних ударів поблизу Мар'їнки, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки, Новосілки та Таврійського.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджуються на утриманні зайнятих районів і нанесенні максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Ворог здійснював обстріли з танків і різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Промінь, Мирне, Партизанське, Благодатне, широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка і Миколаїв. Також війська противника завдали авіаційних ударів в районі Андріївки та урочища Плотницького.

Розвідувальні дії ворожих БПЛА зафіксовані недалеко від Білої Криниці, Лозового та Андріївки.