На сході України випало до 12 см снігу

У східних областях України випало до 12 сантиметрів снігу. Це сталось за рахунок малорухомого фронту, який "затиснутий" між двома антициклонами.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Синоптики попередили водіїв, що на дорогах ожеледиця.

Як повідомляється, у Луганській області випало від 11 до 12 сантиметрів снігу. На межі між Чернігівською та Сумською областях теж випало 12 см снігу.

У Харківській та Донецькій областях випало від 2 до 9 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях за ніч випало від 1 до 5 см снігу. На перевальних ділянках доріг температура повітря коливається від -2 до -12. Стан покриття сухий.

Зазначимо, в Україні на вихідних очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця листопада. В останні дні листопада в Україні буде дощити, а подекуди пройде мокрий сніг.