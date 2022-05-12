На сході України ЗСУ знищили вісім танків і збили чотири БПЛА, - Генштаб

Російська армія не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та не залишає спроб зайняти території Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах північніше міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою нанесення втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
Армія РФ на Лиманському напрямку форсувала Сіверський Донець і готує наступ. У напрямку На Сіверськ веде наступ у бік зеленої долини та Новоселівки. На Слов'янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для відновлення наступу на Барвінкове та Слов'янськ.
Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території Російської Федерації в напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.
На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення лиману та Сєвєродонецька.
На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Первомайська, Комишувахи, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії в напрямку Новобахмутівка та Новокалинове. На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степове-Новомихайлівка, Славне-Новомихайлівка та Олександрівка – Мар'їнка. Тривають бойові діяння.
У Миколаївському напрямку, в районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.
На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів і одна зенітна установка противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БПЛА типу "Орлан-10".
Раніше ми повідомляли, що вчора, 10 травня, ЗСУ на сході відбили чотири атаки ворога і знищили 260 окупантів.
Також повідомлялося, що українські військові знищили склад з боєприпасами ворога і ліквідували 250 солдатів армії РФ. Українська артилерія завдала вогневої поразки по скупченню особового складу і техніки ворога.
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