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На сході України прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 08:31
На сході України прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: в Україні прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

На сході України буде висока температура повітря. Там переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

23 липня у східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, сьогодні вдень по всій країні стовбчики термометрів коливатимуться на рівні +25-27 градусів. Лише у західних областях буде дещо прохолодніше - там прогнозують +23-25 градусів.

Вночі по Україні буде прохолодно. У більшості областей +12-14 градусів. Найтепліші ночі будуть поблизу моря - там буде +15-17 градусів.

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