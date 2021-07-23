На сході України прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: в Україні прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
На сході України буде висока температура повітря. Там переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
23 липня у східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Зазначимо, сьогодні вдень по всій країні стовбчики термометрів коливатимуться на рівні +25-27 градусів. Лише у західних областях буде дещо прохолодніше - там прогнозують +23-25 градусів.
Вночі по Україні буде прохолодно. У більшості областей +12-14 градусів. Найтепліші ночі будуть поблизу моря - там буде +15-17 градусів.