"Восток", "Містобанк", "Універсал" і ще три банки виконали нормативи НБУ

Фото: НБУ (РБК-Україна)

НБУ вперше опублікував результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ

Банківський сектор України є достатньо капіталізованим, але банкам слід продовжувати збільшувати запас міцності, щоб посилити стійкість до можливих криз. Такі результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.

"За підсумками AQR та екстраполяції (56 банків, які не проходили стрес-тести) у чотирьох з 56 банків було виявлено потребу в капіталі на звітну дату - початок 2018 року. Два з них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізовані. Ще два банки - банк "Глобус" і "Містобанк" - потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 вже виконали необхідні заходи", - йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк України вперше публікує результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ. Оцінка стійкості передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR), а для найбільших банків ще й стрес-тестування. Об'єктами стрес-тестування були банки, на які сукупно припадало понад 94% активів банківського сектора.

"З 24 банків, що пройшли стрес-тестування, потребу в капіталі мали 13 установ на загальну суму 42,1 млрд грн. Без урахування ВТБ Банку, який був визнаний неплатоспроможним, потреба становила 34,7 млрд грн. З урахуванням заходів, здійснених банками і верифікованих Національним банком, на кінець 2018 потреба знизилась до 19,7 млрд грн. З 13 банків повністю закрили потреби в капіталі за несприятливим сценарієм чотири банки: ПУМБ, Універсал Банк, банк "Восток" і Сбєрбанк. Ще три банки більш ніж на половину виконали плани реструктуризації: "Південний", Альфа-банк і Ощадбанк. У інших банків є час до кінця 2019 для повного виконання планів реструктуризації", - наголошується в повідомленні НБУ.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що прибуток української банківської системи за 11 місяців 2018 року склав 20 млрд грн, збільшившись в 11 разів у порівнянні з аналогічним показником минулого року. За словами Катерина Рожкової, прибуток банківської системи за підсумками 2018 року може бути рекордним за останнє десятиліття. Згідно з прогнозом першого заступника голови НБУ, в 2019 році прибутковість банківського сектора залишиться високою, а зростання процентних та комісійних доходів на 20% і 25%, свідчить про те, що банківський сектор хоч і поступово, але впевнено відновлюється.