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На Східному напрямку відбито 8 атак окупанта: на 5 локаціях тривають бої

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. На 5 локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МО України.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 5 танків;
• 10 одиниць бойової броньованої техніки;
• 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Поряд з цим, окупанти обстріляли 49 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише у Донецькій області зруйнували і пошкодили 22 цивільних об’єкта.

В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Для порівняння, вчора українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 12 атак ворога на Донбасі.

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