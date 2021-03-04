Відновлення туризму після пандемії: НБУ дав прогноз на найближчі два роки

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання витрат українців за кордоном у 2021 році. Докризовий рівень буде досягнутий у 2022 році.

Про це повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ми очікуємо у 2021 році імпорту подорожей майже до 6 млрд доларів в порівнянні з 4,7 млрд доларів у 2020 році", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну в 2021 році на 8% до 13 млрд доларів. Це відбудеться в першу чергу за рахунок відновлення економіки країн, де працюють трудові мігранти, а також спрощення умов перетину кордонів після пом'якшення карантину.

Зазначимо, обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за січень-вересень 2020 року склав 3,769 млрд доларів. Це в 1,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (6,548 млрд доларів).

Нагадаємо, обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за 2019 рік склав 8,552 млрд доларів, що на 8,3% більше, ніж за 2018 рік. За даними НБУ, українці витратили в країнах Європейського союзу 6,301 млрд доларів, що на 5,4% більше, ніж рік тому.