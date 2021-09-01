Відновлення економіки України прискорилося: НБУ назвав причини

"Одним з основних чинників пожвавлення економічної активності було надолуження темпів збирання врожаю в умовах вищої за торішню врожайності, завдяки чому в сільському господарстві відновилося зростання (на 9,2% р/р)", - йдеться в огляді.

Крім того, в умовах спекотної погоди відновилося зростання енергетики, втім обсяги промислового виробництва загалом залишилися на рівні минулого року (зростання на 0,2% р/р).

Хоча зовнішня кон’юнктура була сприятливою для добування металевих руд і металургії, порівняно низький торішній урожай продовжував позначатися на харчовій промисловості та оптовій торгівлі, а скорочення обсягів транзиту газу і далі стримувало вантажообіг, зазначили в НБУ.

Сталий споживчий попит підтримував високі темпи зростання роздрібної торгівлі та пасажирообороту. Обсяги будівництва скоротилися (на 0,5% р/р) через стримане бюджетне фінансування дорожнього будівництва та інфраструктурних проектів, йдеться в огляді.