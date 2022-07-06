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Як поновити номерні знаки авто: пояснення від МВС

Фото: як відновити пошкоджені та втрачені номерні знаки автівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час війни багато українців втратили не лише житло, але й автомобілі. Більшість автівок залишились без номерних знаків, у зв'язку з чим в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що необхідно робити в таких ситуаціях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Відновити номерні знаки можна в сервісних центрах МВС.

Які документи необхідно мати з собою для відновлення номерного знаку:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

У разі викрадення номерного знаку необхідно мати з собою ще й довідку з Національної поліції.

"Адміністратор проведе перереєстрацію вашого транспортного засобу та видасть нові номерні знаки", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі уряд поки що не врегулював питання відшкодування втраченого майна, у зв'язку з чим, українцям, які втратили власне житло - надається тимчасове.

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