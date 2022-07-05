Голова Київської ОВА розповів, чи отримають люди нові домівки замість зруйнованих

Станом на сьогодні уряд не врегулював питання відшкодування втраченого майна. Тому українцям, які втратили свій дім, поки надається тимчасове житло.

"На сьогодні (людям, які втратили домівки - ред.) надається тимчасове житло. Для цього потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування - місцевої ради. Зараз багатьох людей розміщують в модульних містечках, які нам надає польський уряд. Другий варіант - у нас є державні, комунальні заклади, так звані пансіонати тощо - там також розміщують людей", - заявив Кулеба.

При цьому він додав, що уряд ще не прийняв нормативний документ, який би закріплював механізм відшкодування людям їхніх збитків. Тільки після цього можна говорити, у який спосіб відбуватиметься компенсація зруйнованого війною майна.

Також Кулеба підкреслив, що Київська облрада ухвалила програми, які стосуються відбудови приватних будинків і викупу квартир. Вони зараз доопрацьовуються і будуть презентовані протягом місяця.

"Гроші, які закладені в ці програми - це на сьогодні обласний бюджет разом із територіальними громадами. Мова йде про невеликі кошти, порівнюючи з масштабами руйнувань. Ці програми розраховані для тих людей, у яких найскладніша ситуація, яким потрібно якомога швидше придбати житло або побудувати на місці зруйнованого", - пояснив чиновник.