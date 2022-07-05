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Голова Київської ОВА розповів, чи отримають люди нові домівки замість зруйнованих

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 15:25
Голова Київської ОВА розповів, чи отримають люди нові домівки замість зруйнованих Фото: Олексій Кулеба, голова Київської ОВА (facebook.com/oleksyikuleba)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Станом на сьогодні уряд не врегулював питання відшкодування втраченого майна. Тому українцям, які втратили свій дім, поки надається тимчасове житло.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"На сьогодні (людям, які втратили домівки - ред.) надається тимчасове житло. Для цього потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування - місцевої ради. Зараз багатьох людей розміщують в модульних містечках, які нам надає польський уряд. Другий варіант - у нас є державні, комунальні заклади, так звані пансіонати тощо - там також розміщують людей", - заявив Кулеба.

При цьому він додав, що уряд ще не прийняв нормативний документ, який би закріплював механізм відшкодування людям їхніх збитків. Тільки після цього можна говорити, у який спосіб відбуватиметься компенсація зруйнованого війною майна.

Також Кулеба підкреслив, що Київська облрада ухвалила програми, які стосуються відбудови приватних будинків і викупу квартир. Вони зараз доопрацьовуються і будуть презентовані протягом місяця.

"Гроші, які закладені в ці програми - це на сьогодні обласний бюджет разом із територіальними громадами. Мова йде про невеликі кошти, порівнюючи з масштабами руйнувань. Ці програми розраховані для тих людей, у яких найскладніша ситуація, яким потрібно якомога швидше придбати житло або побудувати на місці зруйнованого", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько 800 тисяч громадян України залишилися без даху над головою в результаті повномасштабного вторгнення Росії.

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