Не відновити до кінця війни. Один з районів Харкова без тепла через обстріли

До закінчення війни Росії проти України не зможуть відновити опалення в одному з районів Харкова. Через руйнування котельні без тепла залишився район П'ятихатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону єдиних новин.

За його словами, минула ніч була напруженою, не припинялися обстріли і була зруйнована котельня в районі П'ятихатки.

"У короткі терміни не вдасться відновити, ми опублікували список тих будинків, в яких ми не зможемо до закінчення війни відновити теплопостачання. А йдуть морози, будемо переселяти людей в школи, які не зруйновані. На сьогодні 48 шкіл знищені, будемо також переселяти людей на станції метро", - додав він.