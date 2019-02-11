Піднеслися курсом: чому подешевшав долар і що чекає валютний ринок після виборів

Обменный курс гривны укрепляется с начала февраля. В этом месяце межбанк стартовал с котировок ближе к 27,75 гривен/доллар. Но в ходе торгов на прошлой неделе украинская валюта достигала 26,85 гривен/доллар. Дешевле доллар не стоил с августа прошлого года. Ближе к закрытию торгов в пятницу, 8 февраля, при растущем спросе на падающий доллар курс стал меняться – сделки на межбанке под конец недели остановились на отметках 27,1-27,2 гривен/доллар.

Фактор нерезидентов

Для многих ситуация на валютном рынке в начале февраля стала неожиданностью. Ведь еще в конце прошлого года эксперты, с оглядкой на сезонность, ожидали умеренное, но все же давление на гривну в январе-феврале. Финансовые аналитики и казначеи банков, как писало РБК-Украина, прогнозировали курс в диапазоне 28-29 гривен/доллар.

В Национальном банке ничего удивительного в ошибочном прогнозе аналитиков не видят. Из-за гибкой системы курсообразования делать какие-либо прогнозы становится все сложнее, отметил заместитель председателя НБУ Олег Чурий. К слову, сам Нацбанк свой прогноз гривны к доллару уже несколько лет публично не называет. "Мы видели по тем тенденциям, которые происходили в последние полгода, что по статистике почти никто из аналитиков не угадал, какой курс на самом деле будет осенью и зимой", – заявил Чурий на прошлой неделе.

Говоря о причинах укрепления гривны в феврале, Олег Чурий пояснил, что на это влияют продажа валюты населением, поступления валютной выручки от экспортеров – в основном аграриев и металлургов, а также приток валюты от нерезидентов, которые, обменивая доллар и евро, покупают гривневые облигации госзайма.

"Объемы (портфеля ОВГЗ, - ред.) у иностранных инвесторов увеличились до 13,35 миллиардов гривен. За месяц с небольшим они купили ценных бумаг на сумму около семи миллиардов гривен. Безусловно, это один из основных факторов, повлиявших на укрепление гривны", – соглашается с версией НБУ директор департамента казначейских операций Укргазбанка Алексей Ефремов.

Наряду с нерезидентами поддержку гривне оказали и экспортеры, которым 10-20 февраля нужно заплатить налог на прибыль, напоминает руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко. Экспортерам выгоднее продавать валюту по нынешнему курсу, чем брать дорогие гривневые кредиты для уплаты налогов, пояснил он. "Не исключено также, что некоторые игроки валютного рынка укрепляются в уверенности, что период наибольшей слабости гривны уже пройден, и стремятся частично выйти из валютных позиций", – рассуждает эксперт.

Поступления валютной выручки от экспортеров, о которых говорят в НБУ и финансовые аналитики, в этом году растянулись во времени. Как пояснил главный эксперт Совета Нацбанка Виталий Шапран, на это, во-первых, повлияла поздняя осень, а, во-вторых, рекордный урожай зерновых, когда вместо ожидаемых 63 млн тонн собрали больше 73 млн тонн.

"В ноябре и декабре были даже публичные жалобы от транспортных компаний, чтобы аграрии не перегружали сети своими грузами. То есть к фактору смены сезонности добавился еще и фактор замедления транспортировки аграрного сырья к потребителю. Также стоит обратить внимание на довольно высокий уровень цен на пшеницу и ячмень на мировых рынках из-за засухи в Австралии. К этому сочетанию факторов добавилось снижение цен на нефть, как раз перед началом новой посевной кампании в Украине и приход на наш рынок нерезидентов", – пояснил Виталий Шапран.

Деньги на выборы и спокойные импортеры

Управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман связывает неожиданно резкое укрепление гривны, в том числе и с появлением "предвыборных долларов". "Президентская, а затем и парламентская кампании, обещают стать самыми дорогими в истории выборов Украины. И заходящая под эти события в страну валюта от кандидатов и стала той "вишенкой на торте", которая резко склонила чашу весов в пользу гривны", – сказал РБК-Украина Найман.

И пока предложение иностранной валюты растет, позволяя окрепнуть гривне, спрос на доллары также остается достаточно умеренным. Импортеры сейчас не слишком активны на валютном рынке, говорит Александр Мартыненко.

"Пик активности импортеров потребительских товаров, когда они пополняли товарные запасы к концу прошлого года, а затем переводили часть гривневой выручки в валюту в начале января, прошел", – добавил он. К тому же, как уточнил собеседник, на валютный рынок сейчас не оказывает существенного влияния НАК "Нафтогаз Украины". Как правило, компания не делает больших закупок импортного газа в разгар зимнего отопительного сезона, когда цены на газ выше, чем в летние месяцы.

Помимо того, что сезонный рост курса доллара частично был компенсирован рекордным урожаем и благоприятной конъюнктурой цен на мировых рынках, импортеры стали активнее использовать инструменты хеджирования, пояснил изданию начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль. В частности, речь идет о форвардных операциях, которые позволили компаниям закрыть потребность в валюте и провести сделки, не дожидаясь сезонного роста курса.

В банках полагают, что и в дальнейшем такой механизм валютной страховки будет пользоваться спросом. "Сейчас корпорации имеют возможность хеджировать риск изменения валютного курса в будущем с помощью форвардных сделок. Наш банк предоставляет такую услугу, клиенты активно пользуются этой опцией. Те, кто опасаются колебаний курса из-за политического фактора, могут заключить сделку по текущему курсу, а расчеты провести в удобное для них время", – подтвердил Алексей Ефремов из Укргазбанка.

Осторожные прогнозы

Выборы и связанные с ними последствия для страны остаются в краткосрочной перспективе одним из наибольших рисков для валютного рынка. Правда, в НБУ не видят предпосылок для колебаний курса из-за выборов. В начале года глава НБУ Яков Смолий пояснял, что у Нацбанка достаточно запасов золотовалютных резервов и есть опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний. Другой вопрос, что, помимо внутренних факторов, многое, по словам Смолия, будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках и от цен топливно-энергетического ресурса – в первую очередь, от колебаний цены на нефть на мировом рынке.

Не исключено, что ближайшее время нерезиденты продолжат оказывать поддержку гривне, заводя валюту в страну. "В прошлом году нерезиденты заходили в начале года, а затем выходили летом и, как выяснилось, зря, они могли бы сидеть в гривневых ОВГЗ вплоть до сегодняшнего дня и на этом неплохо бы заработали. Как минимум до окончания президентских выборов для нерезидентов наш рынок будет привлекательным", – отметил Виталий Шапран.

Александр Мартыненко считает, что в последующие месяцы многое все же будет зависеть от того, насколько спокойно будут проходить выборы. "Вероятнее всего, крупных конфликтов удастся избежать, и выборы существенно не повлияют на курс. Мы ожидаем, что в ближайшие пару месяцев гривна может колебаться в основном в пределах 26,5-27 гривен/доллар", – полагает собеседник из ICU.

По мнению Эрика Наймана, до середины августа гривна будет оставаться сравнительно стабильной с тенденцией к укреплению. "До середины августа возможно укрепление гривны до 26,5 гривен/доллар. Дальнейшее снижение доллара пока представляется маловероятным", – предположил он.

Население и бизнес в предвыборный период активизируется на валютном рынке, говорит Юрий Крохмаль из ОТП Банка. Но на спросе и предложении в ту или иную сторону это скажется в зависимости от общего новостного фона и ожиданий – явных перспектив или опасений. "Президентская компания сама по себе вряд ли повлияет на сезонный тренд на укрепление гривны. Наиболее вероятный торговый диапазон 26,5-27,5 гривен/доллар", – отметил Крохмаль.