Восьмой "Рамштайн". Стало известно, когда состоится следующая встреча по обороне Украины

Новая встреча партнеров по обороне Украины состоится 20 января. Она пройдет на военной базе в немецком городе Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Германии.

Отмечается, что глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт провела телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Они обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и координацию дальнейшей помощи.

В частности, министры обороны обсудили передачу украинским военным анонсированного ранее вооружения, а также восьмую встречу в формате "Рамштайн". По данным Минобороны Германии, встреча состоится 20 января.

Ламбрехт.