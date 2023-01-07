Восьмой "Рамштайн". Стало известно, когда состоится следующая встреча по обороне Украины

Новая встреча партнеров по обороне Украины состоится 20 января. Она пройдет на военной базе в немецком городе Рамштайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Германии.
Отмечается, что глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт провела телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Они обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и координацию дальнейшей помощи.
В частности, министры обороны обсудили передачу украинским военным анонсированного ранее вооружения, а также восьмую встречу в формате "Рамштайн". По данным Минобороны Германии, встреча состоится 20 января.
Ламбрехт.
Напомним, вчера Пентагон объявил новый рекордный пакет военной помощи Украине, включающий 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113 и более сотни единиц другой техники и боеприпасов.
Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.
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