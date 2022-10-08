Восьмой пакет санкций ЕС не будет мешать России зарабатывать на экспорте металлопродукции, - аналитика

В рамках четвертого пакета санкций Евросоюз с 1 апреля 2022 г. запретил импорт из России стальных продуктов - проката и труб. Восьмой пакет санкций якобы расширяет введенные ранее ограничения, впрочем, он не повлияет на экспорт российской металлопродукции в ЕС.

"С учетом восьмого пакета санкций и ранее введенных ограничений под запрет попали черные металлы и изделия из них, при этом ограничения не касаются чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов - с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года", - говорится в статье.

В ГМК Центре объясняют: в ЕС расположены перекатные заводы (в том числе российские компании), работающие на импортных полуфабрикатах. Поэтому европейские перекатчики выступили, прежде всего, против запрета импорта слябов из России - и, судя по всему, их услышали.

"Хотя санкции прямо запрещают импорт стальной продукции, производимой в третьих странах из российской стали, но непонятный механизм контроля, а его потенциальная эффективность вызывает сомнения. Кроме того, Россия сможет наращивать экспорт чугуна, на который санкции не распространяются. То есть российский чугун можно будет экспортировать как в страны ЕС, так и в Турцию, Китай и другие страны, которые смогут поставлять в ЕС продукцию, изготовленную из российского чугуна. Причем рост экспорта российского чугуна возможен при любом сценарии", - резюмирует издание.