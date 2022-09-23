Восьмой пакет санкций ЕС содержит потолок цены на российскую нефть, - FT

По данным источников издания, пакет будет предложен к рассмотрению после встреч официальных лиц Еврокомиссии с представителями стран - членов ЕС, которые начинаются уже сегодня.

В очередном санкционном пакете будут прописаны дополнительные списки россиян, подпадающих под ограничения, а также меры, направленные против программного обеспечения.

FT пишет, что наиболее радикально настроенные члены ЕС - Польша, Латвия, Литва и Эстония - призывают ввести более жесткие ограничения. Так, они хотят лишить доступа к SWIFT еще больше российских банков, а также настаивают на введении запрета на импорт алмазов. Кроме того, политики этих государств призывают ввести ограничения и против Беларуси. Однако европейские чиновники отметили, что по некоторым амбициозным идеям соглашения будет достичь сложно.

"Чем больше вы предлагаете, тем больше оснований у некоторых стран ЕС стать несговорчивыми. С другой стороны, если санкций будет слишком мало, "ястребы" скажут, что этого недостаточно", - сказал изданию европейский дипломат.