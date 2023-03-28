RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей

Фото: в восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В восьми областях Украины действуют значительные обесточивания потребителей из-за штормового ветра, снега с дождем, а также повреждения сетей операторов систем распределения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В частности, обесточивание наблюдается на западе и юге (Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области).

Между тем в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, которые повлекли атаки россиян, применяются ограничения потребления.

В других регионах ограничений, которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет.

При этом сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где оккупанты постоянными артобстрелами повреждают сети. В частности, в результате вчерашних обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Также сообщается, что ремонтные бригады завершили аварийно возобновляемые работы и включили 5 единиц критически важного оборудования на различных объектах магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Это позволило устранить некоторые сетевые ограничения и повысить надежность питания отдельных регионов.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Одессе и районе исчез свет из-за аварийного отключения на высоковольтной линии.

Кроме того, жителей части Херсонской области предупреждали об отключении света во вторник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерговимкнення світла