RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Осенью в российскую армию призовут 120 тысяч человек

12:46 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Генштаб РФ назвал дату первой отправки призывников (Getty Images)

Россия осенью отправит на срочную службу около 120 тысяч призывников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдынского для росСМИ.

По словам Бурдинского, призывники из пунктов сбора начнут отправляться в места службы с 10 октября.

Призывники "для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также по территории Украины не будут направляться", - заверил представитель Генштаба.

В апреле-июле 2026 года на срочную службу было отправлено более 140 тысяч человек, рассказал Бурдынский.

С 2026 года в России действует "вечный" призыв. Призывают людей в течение всего года, а в места службы отправляют весной и осенью.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически уже начала дополнительную мобилизацию.

Кремль увеличивает количество людей, набираемых в армию разными способами, и планирует привлекать больше иностранцев.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский также рассказал о новом плане КНДР по военным.

Более 8 тысяч северокорейских военных уже находятся в России, а еще 10 тысяч отбирают для подготовки и переброски.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеМобилизация в России