Вісім кандидатів у президенти попросили охорону у поліції

Для реагування на випадки порушення виборчого процесу поліція готує весь особовий склад, заявив глава МВС

Председатель Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что восемь кандидатов в президенты Украины обратились в Национальную полицию с просьбой об охране. Об этом Аваков сообщил на координационном совещании правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Проводится работа по охране кандидатов. Сейчас с просьбой об охране обратились к Национальной полиции восемь кандидатов", - сказал Аваков.

По его словам, для реагирования на случаи нарушения избирательного процесса полиция тщательно готовит весь личный состав. Аваков также отметил, что уже появляется и поступает информация о том, что происходят подкупы избирателей.

"Уже поступает информация о подкупах избирателей. Особую опасность представляет внутреннее и внешнее вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии", - резюмировал он.

Напомним, ЦИК 8 февраля завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019, зарегистрировав 44 человека.

Во время заседания Центральной избирательной комиссии 11 февраля было утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Как отмечается, всего было распределено средств на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен.