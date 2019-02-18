Вісім кандидатів у президенти попросили охорону у поліції

Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для реагування на випадки порушення виборчого процесу поліція готує весь особовий склад, заявив глава МВС

Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вісім кандидатів у президенти України звернулися в Національну поліцію з проханням про охорону. Про це Аваков повідомив на координаційній нараді правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Проводиться робота по охороні кандидатів. Зараз з проханням про охорону звернулися до Національної поліції вісім кандидатів", - сказав Аваков.

За його словами, для реагування на випадки порушення виборчого процесу поліція ретельно готує весь особовий склад. Аваков також зазначив, що вже з'являється і надходить інформація про те, що відбуваються підкупи виборців.

"Вже надходить інформація про підкупи виборців. Особливу небезпеку представляє внутрішнє і зовнішнє втручання в роботу Центральної виборчої комісії", - резюмував він.

Нагадаємо, ЦВК 8 лютого завершив реєстрацію кандидатів в президенти на виборах 2019, зареєструвавши 44 людини.

Під час засідання Центральної виборчої комісії 11 лютого було затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Як зазначається, всього було розподілено коштів на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень.