Вісім людей зникли безвісти в результаті пожежі "Діксі" в Каліфорнії

"Ми просимо допомоги в громадськості та ЗМІ знайти цих людей", - заявив шериф округу Плумас.

За його словами, слідчий підрозділ раніше виявив 16 зниклих осіб.

Пожежу локалізовано на 21%. В даний час її називають третьою за величиною пожежею в історії Каліфорнії.

Пожежа в Каліфорнії зараз охоплює 679 квадратних миль (більше 1759 кв. км), що перевищує розмір Нью-Йорка. Вже знищено понад 180 будинків, повідомлень про поранених або загиблих немає.

Причина загоряння розслідується. Газета "Washington Post" повідомила в суботу, що федеральний суддя округу Вільям Алсуп зобов'язав компанію Pacific Gas & Electric пояснити її роль у виникненні пожежі, зокрема до 16 серпня надати інформацію про дерево, яке впало на лінію електропередач компанії в місці виникнення пожежі.

Раніше компанія PG&E заявила, що причиною виникнення "Діксі" могло стати її технічне обладнання.