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Вісім людей зникли безвісти в результаті пожежі "Діксі" в Каліфорнії

Автор: РБК-Україна

Вісім людей зникли безвісти в результаті пожежі "Діксі" в Каліфорнії. Також тисячі людей евакуйовані на півночі американського штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням телеканал ABC News.

"Ми просимо допомоги в громадськості та ЗМІ знайти цих людей", - заявив шериф округу Плумас.

За його словами, слідчий підрозділ раніше виявив 16 зниклих осіб.

Пожежу локалізовано на 21%. В даний час її називають третьою за величиною пожежею в історії Каліфорнії.

Пожежа в Каліфорнії зараз охоплює 679 квадратних миль (більше 1759 кв. км), що перевищує розмір Нью-Йорка. Вже знищено понад 180 будинків, повідомлень про поранених або загиблих немає.

Причина загоряння розслідується. Газета "Washington Post" повідомила в суботу, що федеральний суддя округу Вільям Алсуп зобов'язав компанію Pacific Gas & Electric пояснити її роль у виникненні пожежі, зокрема до 16 серпня надати інформацію про дерево, яке впало на лінію електропередач компанії в місці виникнення пожежі.

Раніше компанія PG&E заявила, що причиною виникнення "Діксі" могло стати її технічне обладнання.

Нагадаємо, що в американському штаті Каліфорнія пожежі знищили місто Грінвілл.

Раніше ми писали, що лісові пожежі в США охопили 12 штатів.

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КалифорнияПожежа