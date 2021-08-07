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В американському штаті Каліфорнія пожежі знищили місто Грінвілл

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Субота 07 серпня 2021 14:16
В американському штаті Каліфорнія пожежі знищили місто Грінвілл Фото: пожежа знищила Грінвілл (twitter.com/stuartpalley)
Автор: Инна Собора

У США через пожежу "Діксі", яка вирує з середини липня, повністю знищено місто. Йдеться про місто Грінвілл в штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Пожежа стала однією з найбільших за всю історію штату. Полум'я вже знищило 130 тисяч гектарів лісу. Через сильну спеку, вітер і посуху вогонь продовжує розростатися.

Дотла згоріло місто Грінвілл, засноване за часів "золотої лихоманки". Жителі Честера, розташованого на озері Алманор, як і кількох інших населених пунктів, були евакуйовані.

Боротьбу з вогнем ведуть понад 5000 осіб. Полум'я викидає в атмосферу дим, який добре видно з космосу.

Нагадаємо, що лісові пожежі в США охопили 12 штатів.

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Калифорния Пожежа
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