В американському штаті Каліфорнія пожежі знищили місто Грінвілл

У США через пожежу "Діксі", яка вирує з середини липня, повністю знищено місто. Йдеться про місто Грінвілл в штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Пожежа стала однією з найбільших за всю історію штату. Полум'я вже знищило 130 тисяч гектарів лісу. Через сильну спеку, вітер і посуху вогонь продовжує розростатися.

Дотла згоріло місто Грінвілл, засноване за часів "золотої лихоманки". Жителі Честера, розташованого на озері Алманор, як і кількох інших населених пунктів, були евакуйовані.

Боротьбу з вогнем ведуть понад 5000 осіб. Полум'я викидає в атмосферу дим, який добре видно з космосу.

We just entered Greenville on Hwy 89 This video was taken from Bidwell & Ann St. I’m so sorry for the town of Greenville. #DixieFire pic.twitter.com/vtAiYpy1Dl — SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) August 5, 2021