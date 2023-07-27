"Ворскла" одержала волевую победу над "Дилой" на старте Лиги конференций

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

"Ворскла" – "Дила" – 2:1

Голы: Фелипе, 73, Кане, 90+3 – Ковталюк, 57

Стартовый отрезок встречи обе команды провели осторожно. Обмен моментами произошел ближе к экватору первой половины. Возможность Гейла своевременным выходом из ворот нивелировал Исенко. А вот Кане в ответ попал в штангу после прорыва правым флангом.

Но дальше игра снова успокоилась. Фактически до перерыва кое-какая опасность у владений обоих голкиперов возникала разве что из стандартов. В позиционных же атаках и "Ворскле", и "Диле" откровенно не хватало последней передачи.

Второй тайм начался в том же русле. Нарушили спокойствие на 57-й минуте кавказцы. Номинальным гостям удался классический выпад – Виктор прострелил с правого фланга в центр штрафной, откуда Ковталюк мощным ударом в касание открыл счет.

Пропущенный мяч заставил полтавчан заиграть активнее. Через пять минут "Ворскла" организовала опасность после подачи углового. Это Юрченко навесил на дальнюю сторону штрафной, где Фелипе головой не смог пробить Кучеренко. Вскоре хавбек "Дилы" Виктор из пределов штрафной пробил в руки Исенко.

А на 72-й минуте "зелено-белые" сравняли счет. Началась голевая атака с отбора на чужой половине. Степанюк сбросил на Юрченко, а тот запустил вперед Фелипе. Бразилец под острым углом вышел на ударную позицию и "прошил" Кучеренко – 1:1!

Едва ли не в следующей атаке "Ворскла" забила второй раз. После очередного стандарта мяч за линию ворот "Дилі" отправил Степанюк. Правда, за мгновение до этого форвард полтавчан подыграл себе рукой. Судейская бригада справедливо отменила гол.

Команда Виктора Скрипника, однако, не сдалась и достигла своего в эндшпиле. На третьей добавленной арбитром минуте победный мяч организовала связка легионеров Фелипе-Кане. Первый прострелил от лицевой линии, Кучеренко перевел мяч на грань штрафной, где африканец принял сферу и по идеальной траектории отправил в дальний угол.

Итак, "Ворскла" одержала непростую победу. Ответный матч – 3 августа на выезде. Победитель противостояния в следующем раунде встретится с сильнейшим в паре АПОЭЛа и "Войводины". Первая встреча команд завершилась победой киприотов (2:1).