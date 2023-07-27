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Экс-хавбек сборной Украины оформил победный хет-трик в Лиге конференций: видео

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Габала, Четверг 27 июля 2023 21:19
Экс-хавбек сборной Украины оформил победный хет-трик в Лиге конференций: видео Фото: Роман Безус (третий по правую сторону) стал героем "Омонии" (twitter.com/OMONOIAfootball)
Автор: Антон Федорцив

Украинский полузащитник Роман Безус тремя забитыми мячами обеспечил победу кипрской "Омонии" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА 2023/24 против азербайджанской "Габалы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

"Габала" – "Омония" – 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пенальти)

32-летний хавбек стал первой звездой "зеленых". Он дважды сменил ход событий на поле и принес победу гранду Кипра. Украинец провел мастер-класс по исполнению стандартов.

"Омония" пропустила в дебюте от Аллаха. Однако в добавленное арбитром к первому тайму время Безус классным ударом со штрафного счет сравнял. А на старте второй половины украинский легионер техничено уложил мяч в верхний угол с еще одного штрафного.

На 62-й минуте на дубль Безуса своим вторым голом ответил Аллах. Однако последнее слово в противостоянии было за украинцем. На 82-й минуте он хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый.

Ответный матч состоится в Никосии. Поединок намечен на 3 августа. В следующем раунде победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре датского "Мидтьюлланна" и люксембургского "Нидеркорна".

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