"Ворскла" – "Шахтер": где смотреть и прогноз на финал Кубка Украины

Матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится 15 мая в Ровно. Поединок примет местная арена "Авангард". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Где смотреть матч "Ворскла" – "Шахтер"

В цифровом вещании T2 матч покажет в прямом эфире телеканал ICTV2. Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. Пользователи онлайн-платформ с функцией телевидения также смогут посмотреть финал.

"Ворскла" – "Шахтер": пути команд в финал Кубка Украины

"Горняки" начали выступления с 1/8 финала. Там соперником "Шахтера" стал ровненский "Верес", а уверенную победу принесли Кащук, Бондаренко и Очеретько. В четвертьфинале дончане с тем же счетом 3:0 обыграли "Викторию" из Сум (Назарина, Зубков, Ракицкий). Наконец в 1/2 финала "горняки" разобрались с одесским "Черноморцем" (4:1). Голами отличились Сикан, Бондаренко и Судаков (дважды).

"Зелено-белые" тоже стартовали с 1/8 финала. Там полтавчане разгромили харьковский "Металлист 1925", а забитыми мячами отличились Кане, Степанюк и Нестеренко. В четвертьфинале же жертвой "Ворсклы" стала столичная "Оболонь". Тот же счет 3:0 обеспечили Степанюк, Кане и Бацула. А вот в полуфинале для победы над житомирским "Полесьям" хватило гола Мякушко.

Прогноз букмекеров на матч "Ворскла" – "Шахтер"

Специалисты букмекерской конторы Favbet определили "горняков" однозначным фаворитом финала. Ставки на победу чемпиона Украины принимают со скромным коэффициентом 1,31. Вероятный успех команды Сергея Долганского оценили баллом 13,00. Даже ничья более вероятно – кэф 6,10.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на нулевую ничью в основное время. Коэффициент на такой итог за 90 минут составил солидные 12,00. Персональные же фанаты форварда "Шахтера" Лассины Траоре могут заложиться на дубль своего любимца с перспективным кэфом 7,00.

Ориентировочные составы на матч "Ворскла" – "Шахтер"

"Ворскла": Исенко – Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула – Челядин, Сиссоко – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Траоре

Что известно о Кубке Украины

Второй по престижности национальный турнир. Первый розыгрыш состоялся в 1992 году, а победителем стал одесский "Черноморец".

С тех пор сыграли 29 финалов. "Шахтер" вместе с киевским "Динамо" делит первенство по количеству завоеванных кубков (по 13). Дважды в турнире триумфовал "Черноморец", а еще по одному трофею выиграли симферопольская "Таврия" и "Ворскла". В финале сезона 2008/09 полтавчане минимально одолели "Шахтер".

Ровненский "Авангард" – стадион финала национального кубка этого года. Арена впервые в истории будет принимать решающий матч такого уровня. Ровно станет девятым после Киева, Харькова, Днепра, Сум, Полтавы, Львова, Запорожья и Тернополя городом-хозяином финала.