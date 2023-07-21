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"Ворскла" получила соперника с украинским десантом в Лиге конференций

Фото: "Діла" одолела представителя Словакии в стартовом раунде (fcdila.ge)
Автор: Антон Федорцив

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" встретится с "Дилой" из грузинского Гори.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

"Оборонцы" в сезоне-2022 Лиги Эровнули Грузии завоевали бронзовые награды. В первом же раунде квалификации третьего по рангу еврокубка "Дила" неожиданно выбила словацкий ДАК.

После поражения на выезде (1:2) грузинский коллектив одержал комфортную победу 2:0 и по сумме двух матчей прошел дальше. В стартовом составе команды появился дуэт украинцев – вратарь Кучеренко и нападающий Ковталюк. Главным тренером "Дели" работает легенда запорожского "Металлурга" Андрей Демченко.

Первый матч в противостоянии "Ворскла" – "Дила" будет номинально домашним для полтавчан. Поединок состоится 27 июля на городском стадионе польского города Тыхы. Ответный матч сыграют 3 августа.

Для "Ворсклы" встреча с грузинской командой станет первым официальным матчем нового сезона. Ранее УПЛ перенесла матч 1-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1" из-за участия обеих команд в еврокубках. "Дила" в июне-июле выступала в чемпионате и Суперкубке Грузии.

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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