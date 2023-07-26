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"Ворскла" объявила заявку на старт Лиги конференций: сплав украинцев и бразильцев

Фото: "Зелено-белые" во время презентации новой формы (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб полтавской "Ворсклы" во главе с Виктором Скрипником определился с перечнем футболистов на квалификацию Лиги конференций УЕФА. Во втором раунде команда сыграет против "Дилы" из грузинского Гори.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Ворскла" – "Дила" состоится 27 июля в польском городе Тыхы. Поединок примет Городской стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30.

Скрипник рассчитывает на 23 игрока. В заявку попали два новичка летнего окна – вратарь Даниил Ермолов и защитник Тиаго Сантана. Последний составил компанию другим легионерам. В частности, и двум соотечественникам – Рамиресу и Фелипе.

Осталось в составе и большинство лидеров сезона 2022/23. На ведущих ролях должны быть защитники Пердута, Чеснаков, Бацула и Кане, хавбеки Скляр и Юрченко, а также нападающий Степанюк. Главной же потерей полтавчан стал форвард Сефери (13 мячей).

Заявка "Ворсклы" на квалификацию Лиги конференций 2023/24:

Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов

Защитники: Изотов, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Хрипчук, Крупский, Сантана

Полузащитники: Скляр, Юрченко, Кулаковский, Нестеренко, Черныш, Оденцов, Челядин, Фелипе

Нападающие: Степанюк, Тузенко

К слову, ранее УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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