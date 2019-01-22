"Ворскла" оголосила про підписання двох легіонерів

Фото: Шехіч і Петрович (vorskla.com.ua)

Шехіч і Петрович виступатимуть за полтавчан

"Ворскла" підписала контракт з двома півзахисниками. Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу.

До команди приєдналися 23-річний хорватський гравець Едін Шехіч, а також 24-річний серб Тодор Петрович. Терміни дії контрактів не розголошуються, проте наголошується, що вони підписані на взаємовигідних умовах.

Останнім клубом Шехіча був хорватський "Хайдук", за який він провів у нинішньому сезоні чотири матчі. Петрович виступав за сербський клуб "Вождовац", за який зіграв у 12 матчах нинішнього сезону.

Після 18 турів УПЛ в активі "Ворскли" 27 балів і п'ятий рядок в турнірній таблиці.

Нагадаємо, львівські "Карпат" отримали чотири пропозиції від різних клубів щодо нападника Мар'яна Шведа.