ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ворскла" оголосила про підписання двох легіонерів

Новини » Спорт    22.01.2019 - 15:32
"Ворскла" оголосила про підписання двох легіонерів
Фото: Шехіч і Петрович (vorskla.com.ua)

Шехіч і Петрович виступатимуть за полтавчан

"Ворскла" підписала контракт з двома півзахисниками. Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу.

До команди приєдналися 23-річний хорватський гравець Едін Шехіч, а також 24-річний серб Тодор Петрович. Терміни дії контрактів не розголошуються, проте наголошується, що вони підписані на взаємовигідних умовах.

Останнім клубом Шехіча був хорватський "Хайдук", за який він провів у нинішньому сезоні чотири матчі. Петрович виступав за сербський клуб "Вождовац", за який зіграв у 12 матчах нинішнього сезону.

Після 18 турів УПЛ в активі "Ворскли" 27 балів і п'ятий рядок в турнірній таблиці.

Нагадаємо, львівські "Карпат" отримали чотири пропозиції від різних клубів щодо нападника Мар'яна Шведа.

"Олімпік" підписав сенегальського форварда Дійе "Зоря" підсилилася сербським форвардом Івановичем
Новини України ВорсклаЧемпионат УкраинытрансферыУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся