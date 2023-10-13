Танкам врага не спрятаться. Главное о дронах Switchblade 600, которых в Украине станет больше

Ударные дроны Switchblade помогают ВСУ освобождать украинские земли с первых месяцев полномасштабной войны. Вскоре США планируют увеличить поставки модифицированной версии этого БпЛА – Switchblade 600. Его называют "карой с неба" для вражеских танков и бронетехники.
РБК-Украина рассказывает об особенностях и характеристиках дрона-камикадзе.
При подготовке материала использовались источники: публикации Newsweek, Армия Inform, Милитарный, DefenseExpress, данные сайта AeroVironment.
Один из руководителей американской компании AeroVironment Чарли Дин, которая является производителем дронов Switchblade, анонсировал хорошие новости по поставкам этих БпЛА в Украину.
По его словам, сейчас ВСУ преимущественно используют на поле боя версию Switchblade 300. Беспилотники модифицированной версии Switchblade 600 тоже есть на вооружении украинской армии, но в меньшем количестве. При этом в ближайшее время ситуация изменится.
Руководитель AeroVironment отметил, что Украина получит дополнительную партию именно бронебойных дронов Switchblade 600.
В какие сроки и сколько именно беспилотников получит Украина, неизвестно. В Пентагоне пока не делали публичных заявлений по данной теме.
Компания AeroVironment производит дроны Switchblade с 2011 года. Они находятся на вооружении армии США, Великобритании, Литвы, а с 2022 года – Украины.
БПЛА разработали по заказу Командование сил спецопераций Воздушных сил США. Их активно использовали во время войны в Афганистане для атак на засады врага, его транспорт.
Switchblade представляет собой управляемый беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой внутри. Предназначен для поражения живой силы и техники. Благодаря камерам и датчикам он может использоваться как разведывательный дрон.
Компактные размеры позволяют переносить дрон одному человеку даже в рюкзаке. Питается от электродвигателя, поэтому достаточно "тихий" во время полета.
Switchblade запускают с установки, которая выглядит как миномет, прикрепленный к земле.
После запуска дрон разворачивает крылья, чтобы двигаться к своей цели благодаря системе пилотирования.
В аппарате установлены дневные и инфракрасные камеры, а также приборы "вспомогательного отслеживания" для нацеливания на неподвижные и подвижные вражеские объекты. Оператор может управлять БпЛА в течение всего полета, изменять координаты и все параметры в режиме реального времени.
Дроны выпускают в двух версиях – Switchblade 300 и Switchblade 600.
"Младшая" версия более легкая и компактная, в сложенном виде весит менее 3-х кг. После запуска может находиться в воздухе до 10 минут и атаковать цели на расстоянии до 10 км, в момент атаки развивает скорость в 160 км/ч.
Switchblade 300 подходит для уничтожения живой силы врага, легкого транспорта, незащищенного оружия, например, минометов, пулеметных установок. Используется для огневой поддержки подразделений, оказавшихся под плотным огнем противника.
Switchblade 600 – представитель нового поколения барражирующих боеприпасов. Он имеет высокоточную оптику, может находиться в воздухе более получаса.
Оснащен противоброневой боеголовкой, по типу ПТРК Javelin, для поражения целей на больших расстояниях. Возможен не только направленный взрыв, но и детонация на определенной высоте. Используется для уничтожения танков и тяжелой бронированной техники.
При выполнении полетных заданий ударный дрон не требует сторонних средств разведки, наблюдения и рекогносцированная (ISR) или дополнительных средств поражения.
Switchblade 600 оснащен передовыми электронно-оптическими и инфракрасными (EO/IR) датчиками с высоким разрешением и повышенной точностью управления полетом.
В дроне использована запатентованная технология прерывания задачи с повторным выходом на цель (wave-off and recommit). Это позволяет оператору приостановить миссию, а затем повторно атаковать предыдущие или новые цели.
Система управления в виде планшета с сенсорным экраном позволяет управлять полетом вручную или автономно, использует зашифрованные каналы передачи данных, оборудована модулем GPS с селективной доступностью и защитой от электронного перехвата.
Дальность действия:
Вес дрона:
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Как отметил представитель компании-производителя дронов Чарли Дин, использование украинскими войсками такого оружия, как Switchblade 600, имеет решающее значение для поражения российских сил, оснащенных тяжелой броней.
К тому же дрон способен преодолевать большие расстояния, поэтому ВСУ "могут уничтожать очень важные российские военные объекты далеко за линией фронта, чего не может сделать ни одно оружие в такой степени", резюмировал Дин.
Первая партия ударных дронов модели Switchblade 300 прибыла в Украину в составе военной помощи от США в апреле 2022.
Уже в начале мая появились видео, как украинские защитники атаковали позиции оккупантов с помощью этого БпЛА.
В октябре 2022 года бойцы Сил спецопераций показали, как атакуют укрепрайон российских войск в Харьковской области.
В сентябре 2022 стало известно, что Пентагон заключил контракт с AeroVironment на 2,2 млн долларов на дроны модели Switchblade 600 для ВСУ.
Этой весной Switchblade 600 уже были в Украине. Доказательство использования БПЛА опубликовали россияне, обнаружившие обломки дрона после атаки одного из их военных подразделений.
Среди обломков отсутствовала боевая часть. Это может свидетельствовать, что боеприпас попал в цель и взорвался.
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