В Киеве частично исчез интернет после атаки РФ: провайдеры сообщили о повреждении

В UTELS сообщили, что из-за повреждения дата-центра оборудование пока не получает электропитание.

Аварийно-ремонтные бригады уже работают на месте и пытаются как можно быстрее возобновить работу оборудования и сети.

О ходе восстановительных работ и изменениях ситуации UTELS обещает сообщать дополнительно.

О масштабной аварии также сообщила сеть Паутина. Там отметили, что из-за вражеских обстрелов был поврежден один из дата-центров, в результате чего часть абонентов может оставаться без связи.

Специалисты сети работают над восстановлением услуг. Пользователей просят отнестись к ситуации с пониманием и ожидать дальнейших сообщений о возобновлении связи.