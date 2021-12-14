Крав на будівництві доріг: у Херсоні екс-чиновника підозрюють у заволодінні понад 6,5 млн гривень
У Херсоні колишнього голови однієї з селищних рад підозрюють у розкраданні коштів з бюджету. Чоловік можу оволодіти мільйонами гривень під час дорожніх ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.
За даними слідства, у 2018 році екс-чиновник розробив план із крадіжки грошей з бюджету. Він разом із двома подільниками (приватними підприємцями) надавав замовнику документацію, в якій були зазначені неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт з капітального ремонту доріг. При цьому селищний голова підписував акти приймання.
За висновками експертів, порушення виявлено в ремонті 10 ділянок вулиць селища. Загальна сума наданих бюджетних коштів становить понад 6 мільйонів 850 тисяч гривень. Досудове розслідування щодо колишнього голови селищної ради, який зараз є депутатом однієї з міських рад Херсонської області, та підприємців триває.
Нагадаємо, в Черкаській області поліцейські затримали голову об'єднаної територіальної громади. Він вимагав та отримав хабар у розмірі 4 тисяч доларів.