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Вратарь "Сиэтла" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Бостон, Пятница 13 января 2023 11:54
Вратарь "Сиэтла" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Мартин Джонс сохранил ворота "Кракен" нетронутыми (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги отправил наверх тройки лучших исполнителей игрового дня голкипера "Сиэтл Кракен" Мартина Джонса. Он не пропустил ни одной шайбы от "Бостон Брюинз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

33-летний вратарь стал надежным тылом для партнеров, приехавшим в гости к лидеру Атлантического дивизиона НХЛ. Канадец оформил второй подряд "сухой" матч.

10 января Джонс не пропустил от "Монреаля" (4:0), а 11 января на поединок против "Баффало" (4:3) вышел его конкурент Филипп Грубауэр. С "Брюинз" основной голкипер "Кракен" в нынешнем сезоне сделал 27 сэйвов. Всего за всю карьеру в сильнейшей лиге мира Джонс оформил 34 шатаута.

"Сиэтл" сумел разгромить "Бостон" на выезде (3:0). Счет в середине первого периода открыл Танев. Во второй 20-минутке закрепил преимущество "Кракен" Толванен, а под занавес поединка Шварц отправил шайбу в пустые ворота "Брюинз". "Сиэтл" закрепился на 3-й строчке Тихоокеанского дивизиона и проходит в плей-офф.

Дополнили топ-3 звезд вингер "Монреаля" Коул Коуфилд и крайний нападающий "Детройта" Лукас Рэймонд. Первый двумя шайбами в большинстве помог "Канадиенс" переиграть на домашнем льду "Нэшвилл" (4:3). В свою очередь второй с голом и двумя ассистами поучаствовал в разгроме "Торонто" (4:1).

К слову, накануне сборная Украины уступила Канаде на старте хоккейного турнира Универсиады-2023.

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