Вратарь "Питтсбурга" и дуэт коллег с шатаутами составили топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

28-летний страж ворот приложился к победе "Пингвинз" на домашнем льду над "Колорадо" (4:0). Шайбами в составе "Питтсбурга" отличились Смит (дважды), Эллер и Кросби.

Джарри выполнил 31 сэйв, парировав все удары хоккеистов "Эвеланш". Следовательно, вратарь оформил второй шатаут в нынешнем сезоне. Коэффициент надежности канадца – 2.24, а процент парированных ударов 91,73%. В предыдущей кампании средние цифры были хуже – 2.90 и 90.95% соответственно.

28-летний голкипер начал свой восьмой сезон в рядах "Питтсбурга". На первых порах выступал также за фарм-клуб – "Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз". Джарри дважды входил в ростер Матчей всех звезд НХЛ (2020, 2022).

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Тампы-Бэй" Юнас Юханссон и вратарь "Сент-Луиса" Джоэл Хофер. Первый помог сокрушить "Сан-Хосе" (6:0), исполнив 23 сэйва. Второй в свою очередь парировал 27 ударов в противостоянии с "Калгари" (3:0).

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