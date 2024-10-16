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Вратарь "Миннесоты" оформил первую шайбу голкиперов в новом сезоне НХЛ: видео

Фото: Филип Густавссон принимает поздравления одноклубников (x.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорцив

Страж ворот "Миннесоты Уайлд" Филип Густавссон расписался в воротах "Сент-Луис Блюз" в рамках регулярного первенства Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

26-летний швед приложился к выездной победе в штате Миссури. Он оформил гол на последних секундах противостояния. Скандинав стал лишь 15-м голкипером в истории НХЛ, ставший голеадором.

"Уайлд" оформили по шайбе в начале каждого из периодов. Гартман реализовал большинство, Лауко отличился в меньшинстве, а разгромным счет сделал Росси. Жозеф в середине финальной 20-минутки подарил "Блюз" надежду на положительный результат.

"Сент-Луис" бросился всеми силами вырывать хотя бы ничью. Вышел и лишний полевой, когда хозяева остались в меньшинстве после фола Броберга. Впрочем, забить "блюзменам" не удалось. Густавссон же поймал бросок Бучневича и через всю площадку отправил шайбу в пустые ворота – 4:1 в итоге.

 

 

Кто такой Филип Густавссон

Уроженец Шеллефтео, воспитанник "Лулео". На профессиональном уровне дебютировал в составе родной команды в сезоне 2015/16.

На драфте НХЛ-2016 выбран "Питтсбургом" под 55-м номером. Продолжил выступления на родине, а в феврале 2018-го "Пингвинз" обменяли голкипера в "Оттаву". Выступал за фарм-клубы "Сенаторз" в АХЛ и Хоккейной лиге Восточного побережья – "Белвилл" и "Брамптон". В сезоне 2020/21 защищал цвета шведского "Седертелье".

Дебютировал на уровне НХЛ в той же кампании. В общей сложности сыграл за "Оттаву" 27 матчей. Перед сезоном 2022/23 "Сенаторз" и "Миннесота" обменялись вратарями – в столицу Канады уехал Кэмерон Телбот. За место в основе конкурирует с легендарным Марком-Андре Флери.

К слову, накануне форвард "Оттавы" Норрис возглавил хит-парад звезд с дублем против "Лос-Анджелеса".

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