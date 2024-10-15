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Форвард "Оттавы" с дублем в фестивале шайб стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Оттава, Вторник 15 октября 2024 10:59
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Форвард "Оттавы" с дублем в фестивале шайб стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Джош Норрис решил судьбу противостояния в столице Канады (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Оттавы Сенаторз" Джоша Норриса лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Американец принял участие в голевой перестрелке с "Лос-Анджелесом" (8:7 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе решающую в дополнительной пятиминутке, и отдал результативную передачу на партнера.

В первом периоде "Сенаторз" на шайбы калифорнийцев Фиалы и Льюиса ответили голом Сандерсона. Во второй 20-минутке уже "Оттава" оформила на шайбу больше. В составе хозяев отличились Макьюэн (дважды), Батерсон (передассист Норриса) и Шабо, а в рядах "Кингз" – Кемпе, Лаферрьер и Фиала.

В третьем же периоде Лаферрьер вывел "Лос-Анджелес" вперед, но Жиру реализовал большинство и сравнял счет. Далее Норрис после передачи из-за ворот метко бросил мимо Кемпера, а Жанно перевел матч в овертайм. А там Норрис ворвался в свободное пространство и реализовал момент с передачи Батерсона.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Айлендерс" Брок Нельсон и вратарь "Нью-Джерси" Джейк Аллен. Первый оформил дубль в противостоянии с "Колорадо" (6:2). Зато второй 20-ю сэйвами увенчал шатаут в разгроме "Юты" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Оттавы&quot; с дублем в фестивале шайб стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вингер "Виннипега" Коннор возглавил тройку звезд с голом против "Миннесоты".

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