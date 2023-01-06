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Вратарь с рекордом сэйвов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Рали, Пятница 06 января 2023 12:53
Вратарь с рекордом сэйвов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Юусе Сарос принимает поздравления партнеров (twitter.com/PredsNHL)
Автор: Антон Федорцив

Наверху топ-тройки звезд игрового дня в Национальной хоккейной лиге оказался голкипер "Нэшвилл Предаторз" Юусе Сарос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

27-летний вратарь уверенной игрой помог теннессийцам одолеть "Каролину" на выезде (3:2). Финн оформил 64 (!) сэйва за три периода противостояния.

Этот показатель Сароса – новый рекорд "Предаторз" в истории выступлений в НХЛ. Дебютным сезоном "Нэшвилла" была кампания 1998/99. Сам финский голкипер, перебравшийся в Теннесси перед сезоном 2015/16, может также похвастаться 18-ю шатаутами в карьере. Ему же принадлежал и предыдущий йрекорд – 49 сэйвов.

Победа над "Каролиной", однако, не сильно изменила турнирное положение "Предаторз". Команда Сароса идет только 6-й в Центральном дивизионе и не проходит в плей-офф сезона с шестиочковым отставанием. Лидируют там "Даллас", "Виннипег" и "Миннесота".

Дополнили топ-3 звезд центрфорвард "Бостона" Трент Фредерик и вингер "Ванкувера" Андрей Кузьменко. Первым дублем помог обыграть "Лос-Анджелес Кингз" на выезде (5:2). Вместо второй две шайбы в домашнем противостоянии с "Колорадо" (4:2)

К слову, молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира-2023 благодаря победе над Чехией U-20.

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