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Ворота в важные центры на Донбассе. ВСУ приближаются к освобождению Кременной, - NYT

Фото: ВСУ приближаются к освобождению Кременной (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские силы приближаются к возвращению Кременной. Город стратегически важен, поскольку позволит взять под контроль основные дороги на Северодонецк и Лисичанск, которые являются важными промышленными центрами на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Возвращение Кременной на восток стало бы шагом вперед в кампании Украины по возвращению крупных городов, которые Россия захватила после вторжения", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, бои продолжают идти вокруг Кременной, а "украинские силы приближаются к возвращению этого небольшого, но стратегически важного города, тогда как россияне борются за защиту некоторых из своих самых трудных достижений войны".

"Кременная является воротами в два гораздо больших города поблизости, Северодонецка и Лисичанска - важных промышленных центров на Донбассе, которые находятся под контролем России после изнурительной летней кампании", - пишет NYT.

Указано, что после серии унизительных отступлений российская армия укрепила свои линии вблизи Кременной серией оборонительных барьеров, являющихся частью ее усилий, чтобы укрепить свои позиции на фронте.

"Возвращение города и других городов поблизости расширило бы позицию украинцев в регионе и дало бы им контроль над главными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск", - говорится в материале.

В общем, украинская кампания по возвращению Кременной началась осенью, когда ВСУ завершили прохождение по северо-восточной части Харьковской области страны и повернули на юг, чтобы сосредоточиться на Луганской области, которая почти полностью находилась под контролем России.

С этого момента стороны провели ряд боев и артиллерийских дуэлей за дороги и села вокруг Кременной и Сватового. Российские войска захватили оба города вскоре после начала полномасштабного вторжения, взорвали понтонные мосты через реку и построили ряды оборонительных рубежей, чтобы укрепить фронт.

Однако, потеряв город Херсон и потерпев другие неудачи, Россия перегруппировывает и усиливает свои войска на севере Луганской области для наступления, целью которого является расширение контроля над регионом.

С этой целью, как издание приводит мнение экспертов, РФ проводит мобилизацию для усиления оккупации Кременной и Сватово перед операциями в других частях восточной Украины.

Впрочем, специалисты утверждают, что успех россиян в краткосрочной перспективе выглядит маловероятным, учитывая сложный рельеф и очень ограниченные наступательные возможности российских сил после месяцев тяжелых потерь.

"Хотя осенний призыв обеспечил Россию сотнями тысяч крайне необходимых военных, тяжелая артиллерийская война истощила ее лучше подготовленные подразделения и напрягла поставки", - подытожили в NYT.

Напомним, по данным карт Институт изучения войны (ISW), украинские силы добились больших успехов в направлении Сватово-Кременная.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что участок фронта возле Кременной является одним из тех, который требует максимума концентрации и усилий.

Добавим, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне уже понимают, что придет время и Кременная будет деоккупирована, и враг потеряет стратегический населенный пункт, потому что дальше уже идет Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

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СеверодонецкЛисичанскДонбассКременнаяВойна в Украине