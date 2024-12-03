Враги Запада будут рады. Рютте предупредил Трампа об угрозе уступок со стороны Украины

Украине нужна хорошая сделка по завершению полномасштабной войны. Принуждение Киева к уступкам Российской Федерации (РФ) будет представлять угрозу безопасности Европы и Соединенных Штатов Америки (США).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте в интервью Financial Times.
"Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын (диктатор Северной Кореи, - ред.) и российский лидер (Владимир Путин, диктатор России), Си Цзиньпин (лидер Китая, - ред.) и Иран совместно радуются из-за того, что мы пришли к соглашению, которое не устраивает Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США", - заявил Рютте.
Генеральный секретарь НАТО добавил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран имеют глубокие военные и экономические связи, а взаимные поставки вооружения и денег только подпитывают войны в Украине и на Ближнем Востоке.
По словам Рютте, на данном этапе значительно важнее укрепить военную поддержку Киева, чем вести дискуссии о возможном членстве страны в НАТО.
Также подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечить Украине сильную позицию на случай, если ее президент Владимир Зеленский решит начать мирные переговоры. Рютте назвал это своим главным приоритетом.
47-й президент Штатов Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что планирует посадить Украину и РФ за стол переговоров после возвращения в Белый дом. Зеленский, в свою очередь, предостерегал Вашингтон от "быстрого" завершения войны.
В том же числе президент Украины утверждал, что не имеет значения, где будут проходить мирные переговоры, если Украина будет в более слабой позиции, чем Россия.
Как пишет CNN, у президента США будут требовать прекратить огонь на фронте перед переговорами между Украиной и Россией.
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