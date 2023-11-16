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Враг снова активизировался в районе Авдеевки. В ГВА рассказали о тактике РФ

Фото: РФ снова активизировалась в районе Авдеевки Донецкой области 16 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В последние несколько дней российские войска снова активизировались на Авдеевском направлении. Сейчас очень "жарко" в районе промзоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

"Очень горячо. Действительно в последние несколько дней враг снова активизировался. В основном на направлении "промки". Ведет там штурмовые действия с применением бронированной и колесной техники. Штурмует по флангам - с юга, с севера поменьше активности. Но все равно применяет пехоту почти круглосуточно. Ну и конечно гатят - круглосуточно по позициям вокруг города и по самому городу”, - рассказал он.

По словам Барабаша, за сутки около 30 массированных обстрелов произошло по территории общины.

"Ну и авиабомбовые, авиаракетные удары, конечно. К сожалению, я уже не помню сутки, когда их не было. Каждые сутки они бьют по городу. В основном по многоэтажной застройке. За вчера 12 таких ударов произошло", - добавил глава ГВА.

Ситуация в районе Авдеевки

Оккупанты с десятых чисел октября не оставляют попыток захватить Авдеевку. Первоначально враг накрывал город ракетами и артилерией, устраивая штурмы тысячами военных и десятками техники.  Интервалы активизации менялись на дни так называемого "затишья". Например, после нескольких дней "тишины" перед этим, новая волна активизации отмечалась 19 октября.

Как ранее признавался Барабаш, это наступление оккупантов на Авдеевку стало самым масштабным, которого не было с 2014 года. Ранее в материале РБК-Украина эксперты объясняли, какие цели преследуют российские войска, пытаясь захватить город.

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Авдеевка