Враг не снижает активность на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 24 сентября произошло 78 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боестолкновение продолжается. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Шиповатое.
На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.
На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак пока продолжаются.
На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра, получил отпор.
На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки. Враг КАБами ударил по Константиновке.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Авиация оккупантов нанесла удар по Доброполью.
Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сечневое, Вороное, Терновое и Новогригорьевка. В настоящее время один бой продолжается.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
На Ореховском направлении наступательных действий противника в настоящее время не зафиксировано.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 104 550 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 970 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 2 самолета, 334 дрона и другую технику врага.