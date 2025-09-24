Враг не снижает активность на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боестолкновение продолжается. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Шиповатое.

На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак пока продолжаются.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра, получил отпор.

На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Авиация оккупантов нанесла удар по Доброполью.

Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сечневое, Вороное, Терновое и Новогригорьевка. В настоящее время один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении наступательных действий противника в настоящее время не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.