Враг почти 50 раз атаковал на Покровском направлении: что происходит на фронте

Вражеские обстрелы

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов:

Хреновка Черниговской области;

Середина-Буда, Барановка, Кучеровка, Поповка, Порозок, Чуйковка, Проходы, Грабовское, Петрушевка, Михайловка и Марьино Сумской области.

Кроме того, авиация страны-террориста нанесла авиаудары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Петрушевка, Проходы, Краснополье, Большая Писаревка и Братеница Сумской области.

Ситуация на фронтах

Украинские подразделения отбили одну атаку врага на Харьковском направлении в сторону Каменки. Авиаударам подверглись Казачья Лопань и Слатино.

На Купянском направлении противник пять раз активно атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово и Новая Кругляковка; наши защитники успешно отбили три вражеских штурма, два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

Две атаки врага отбили наши защитники на Северском направлении, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается. Бои шли вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часового Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы, где Силы обороны отбили девять штурмов российских подразделений; еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

С начала суток на Покровском направлении противник осуществил 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 39 атак противника.

На Новопавловском направлении украинские воины отражают четыре атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив и Бурлацкое, одна попытка штурма наших позиций уже остановлена.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Камышеваха, кроме этого, наши подразделения отбили атаку в районе Ровнополя.

На Ореховском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Курском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг совершил 195 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня, нанес шесть авиационных ударов, сбросив 14 управляемых бомб.

На Приднепровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.