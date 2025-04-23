Враг увеличил количество носителей "Калибров" в Черном море, - ВМС
В Черном море сегодня утром, 23 апреля, фиксируют два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее в данной акватории было только одно такое судно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.
Военные проинформировали, что по состоянию на шесть утра в Черном море наблюдаются 2 российские ракетоносители общим залпом до 12 "Калибров".
Зато в акватории Азовского моря корабли противника не фиксируются.
Кроме того, рассказали в ВМС ВСУ, в Средиземном море сегодня зафиксированы 3 корабля РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 крылатых ракет.
В военном командовании добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор.
Также в украинских ВМС передали, что российская сторона продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Отметим, что в течение последних дней в Черном море утром фиксировали только по одному вражескому ракетоносителю, с 6-ю "Калибрами" на борту соответственно.
Также напомним, последний раз войска РФ запускали ракеты "Калибр" в направлении Украины 6 апреля - тогда целью вражеской атаки были Киев и область, а также южные регионы.
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