Враг увеличил количество носителей "Калибров" в Черном море, - ВМС

В Черном море сегодня утром, 23 апреля, фиксируют два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее в данной акватории было только одно такое судно.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram- канал Военно-Морских сил ВСУ.

Военные проинформировали, что по состоянию на шесть утра в Черном море наблюдаются 2 российские ракетоносители общим залпом до 12 "Калибров".

Зато в акватории Азовского моря корабли противника не фиксируются.

Кроме того, рассказали в ВМС ВСУ, в Средиземном море сегодня зафиксированы 3 корабля РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 крылатых ракет.

В военном командовании добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 3 продолжили движение из пролива Босфор.

Также в украинских ВМС передали, что российская сторона продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.