Враг несет значительные потери, но пытается наступать на двух направлениях, - Генштаб

Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне.
Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.
На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа "Орлан-10" и один - типа "Суперкам".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и 4 боеприпаса российских оккупантов.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Украинским силам ПВО удалось сбить все цели противника.
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